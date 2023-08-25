Bursa'da son yılların en büyük uyuşturucu operasyonlarından birine imza atıldı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri son yılların en büyük operasyonuna imza atarak 36 bin 500 ecstasy hap ele geçirdi. O anlar polis kamerasına yansırken 3 şüpheli de gözaltına alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahısların suç unsurları ile birlikte yakalanmalarına yönelik olarak yapılan operasyonlar çerçevesinde B.T., O.D. ve E.T. isimli 3 şüpheliyi takibe aldı. Takip sonucu 3 şüpheli kıskıvrak yakalanırken, kullandıkları araç ve kaldıkları evde yapılan aramalarda 36 bin 500 ecstasy hap ele geçirildi.

Şüpheliler gözaltına alınırken, haklarında ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak’ suçundan adli tahkikat devam ediyor.