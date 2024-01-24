Bursa'da sopalarla öldüresiye dövdüler

Bursa’da 3 kişi saldırdıkları bir kişiyi sopa ve tekmeler ile öldüresiye dövdü.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Beyazıt Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı 3 şahıs sopa ve tekmelerle bir kişiye saldırdı. Birbirlerine acımasızca vuran şahısları araya giren mahalle sakinleri ayırdı. O anlar mahalle sakinlerinin cep telefon kamerasına yansıdı.