Bursa'da sporun yıldızlarına ödül yağdı

Şehre kazandırdığı tesislerle sporda başarı çıtasını her geçen gün yükselten Bursa Büyükşehir Belediyesi, uluslararası müsabakalarda derece elde eden Bursalı sporcuları ödüllendirdi.

Bursa’da gençleri merkeze alan projeleriyle Türkiye’ye örnek olan Büyükşehir Belediyesi, gençlik ve spor hizmetlerine yaptığı yatırımlarının karşılığını görmeye devam ediyor. Sporda tesisleşmeye yapılan yatırımların karşılığını ulusal ve uluslararası müsabakalarda elde edilen başarılarla almaya başlayan Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da uluslararası müsabakalarda derece elde eden sporcuları ödüllendirdi. Geçen yıl meclis kararıyla ulusal ve uluslararası turnuvalarda Bursa’yı temsil ederek derece elde eden toplam 34 sporcu ile 24 antrenörü toplamda 525 bin TL ile ödüllendiren Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da 30 branşta yapılan başvurular sonucunda, 87 sporcu ve 45 antrenöre toplamda 2 milyon TL ödül verdi.

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen ödül törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sporcular, meclis üyeleri ve başarılı sporcuların aileleri de katıldı. Gençlere yönelik hizmetlere büyük önem verdiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, her çocuğun en az bir spor veya sanat dalıyla uğraşması gerektiğini söyledi. Sporun sadece futbol olmadığını belirten Başkan Aktaş, "Bu felsefeyle Büyükşehir Belediyespor’u daha kurumsal bir yapıya kavuşturmaya çalıştık. Başarılar geliyor, ben inanıyor ve ümit ediyorum ki burada daha nice Hatice Kübra’lar yetişecek. Biz Bursa’yız, ilklerin şehri, Osmanlı’nın şehriyiz. Önemli bir altyapı oluşturduk. Gençlerimiz için belediyemizin tüm imkanlarını kullanıyoruz" diye konuştu.

Geleceğin aydınlık olması için gençlerin bir sanat dalı ve sporla ilgilenmesinin önemine değinen Başkan Aktaş, "Biz geleceğimiz olan gençlerimizi ne kadar sporla, ne kadar kültür ve sanatla buluşturabilirsek, geleceğimiz de o kadar aydınlık olacak. 2022 yılı içerisinde düzenlenen uluslararası müsabakalarda derece elden tüm sporcularımızı kutluyorum" dedi.

2 milyon TL ödül

Spor ödülleri programı çerçevesinde; atletizm, atıcılık, badminton, bilek güreşi, bocce, briç, boks, cimnastik, dağcılık, eskrim, engelliler futsal, futbol, güreş, goalball, halter, judo, kano, karate, kick boks, kyokushin karate, masa tenisi, modern pentatlon, motokros, okçuluk, oryantiring, ragbi, softbol branşlarında yapılan başvurular sonucunda, 87 sporcu ve 45 antrenöre toplamda 2 milyon TL ödül verildi. Sporun yıldızları aldıkları ödülün yüzde 25’ini asrın felaketinden zarar gören depremzedelere bağışladı.

Ayrıca bu yıl ilk defa; sporcu ve antrenörlerin oylarıyla ’En iyi spor programı (tv)’, ’En iyi spor programı (radyo)’, ’En iyi spor programı sunucusu’ ve ’En iyi spor mecrası’ dallarında da ödül verildi.

İnanmak ve çalışmak

Tokyo Olimpiyatları’nda 57 kiloda bronz madalya kazanarak Bursa’ya büyük bir gurur yaşatan Bursa Büyükşehir Belediyespor’un milli tekvandocusu Hatice Kübra İlgün de başarısının sırrını çalışmak ve inanmak olarak açıkladı. Kariyeri boyunca başarmak için çok çalıştığını dile getiren İlgün, "Tarihindeki ilk olimpiyat madalyasını Bursa’ma ve ülkeme kazandırdığım için çok mutlu ve gururluyum. 5 büyük turnuvayı madalyayla tamamlayan tek Türk tekvandocu oldum. Beni bu seviyeye getiren antrenörümüze teşekkürü bir borç biliyorum. İyi ki varsınız, iyi ki arkamızdasınız. Spora ve sporcuya her zaman destek veren başta Cumhurbaşkanımız ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş’a çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Aktaş ve protokol üyeleri tarafından yıldız sporculara ve antrenörlerine temsili çekleri teslim edildi ve hatıra fotoğrafı çekildi.