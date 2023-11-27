Bursa'da stadyumun ismi resmen Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu oldu

Bursaspor’un stadyumun ismi resmen değişti. TFF’de yer alan isme göre bundan sonra ‘Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu’ denecek.

Bursaspor’un maçlarını oynadığı stadın ismi resmen değişti. Başkan Recep Günay ve yönetiminin girişimi sonrası Cumhuriyetimizin 100. yılına özel stadyumun ismi Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu olarak değiştirmişti. Ancak bu durum TFF’nin resmi sitesine yansımamış ve uzun süre Büyükşehir Belediye Stadı olarak kalmıştı. Bugün itibarıyla stadyum ismi değişti ancak sponsor firmanın ismi yer almadı. TFF’de yer alan isme göre stadyumun ismi Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu olarak açıklandı.