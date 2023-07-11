Bursa'da stoma ve yara bakım hemşireliğinde nitelik artıyor

Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ilk kez gerçekleştirilen, 1. Dönem Stoma ve Yara Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı tamamlandı.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, stomalı bireye ameliyat öncesi, ameliyat sonrası ve uzun dönemde verilen fizyolojik ve psikososyal bakım işlerini, yara oluşumunu önleme, yarayı tedavi etme, yara bakımı ve rehabilitasyona yönelik hemşirelik hizmetlerini etkin şekilde vermeyi hedefleyen stoma ve yara bakım hemşireliğinde sertifikalı eğitim düzenledi.

Bursa’da ilk kez Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde düzenlenen eğitime; Bursa Şehir Hastanesi’nden 1, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden 4, Karacebey Devlet Hastanesi’nden 1, Gürsu Devlet Hastanesi’nden 1, Gemlik Devlet Hastanesi’nden 1 hemşirenin yanı sıra Gaziantep, Çanakkale, Sivas ve Balıkesir illerinden gelen hemşirelerle birlikte toplamda 12 kişi katıldı. Katılımcılar 10’u teorik 20’si uygulamalı olmak üzere toplam 30 gün gün süren eğitimin sonunda sertifikalarını; Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Vekili Dr. Öğr. Üyesi Salih Metin, Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Ahmet Timur’un katıldığı törenle teslim aldı.

Törende konuşan Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, “Biz bütün hemşire arkadaşlarımızın sorumluluğunda çalıştığı alanın sertifikalı çalışanı olmasını arzu ediyoruz. Stoma ve yara bakım konusu ilimizde eksik olduğumuz bir alandı. Biz de bu çerçevede bir çalışma yaparak bizden önce bu eğitimi veren illere eğitici eğitimi için arkadaşlarımızı gönderdik. Nihayetinde de ilk grubumuzun sertifika törenini gerçekleştirdik, bu mutluluk verici bir olay. Eğitim programının ilimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Bundan sonra stoma ve yara bakımı konusunda eğitim sayılarımızı diğer eğitimlerimizde de olduğu gibi arttırarak devam ettireceğiz” ifadelerini kullandı.