Bursa'da su fiyatlarında kırsala nefes olacak düzenleme

Sağlıklı, kesintisiz ve ekonomik içme suyunu Bursa’nın her köşesine ulaştıran Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü’nün 1 Ekim’den itibaren geçerli olacak yeni fiyat tarifesi, kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların daha düşük fiyattan su tüketmesini sağlayacak. Eylül ayı meclisinin ikinci oturumunda alınan kararla, kırsal mahallelerde 13-20 metreküp olan ikinci kademe fiyatlandırma aralığı 13-30 metreküpe çıkarıldı. Böylelikle kırsaldaki vatandaşların ilave 10 metreküp suyu daha ekonomik tüketmelerinin önü açıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Eylül ayı ikinci oturumu Meclis Başkanvekili, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın başkanlığında yapıldı. Toplantıda BUSKİ Genel Müdürlüğü’nün 1 Ekim 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni fiyat tarifesi de görüşüldü. Daha önce 12 metreküpe kadar şehir tarifesinin dörtte biri, 13-20 metreküp arası şehir tarifesinin 1. kademesi kadar ve 21 metreküp ve üzeri ise şehir tarifesi 2. kademesinden fiyatlandırılan kırsal mahalle ve yerleşim alanları için yeni düzenlemeye gidildi. Yeni düzenleme ile 12 metreküpe kadar olan tüketim yine şehir tarifesinin dörtte biri fiyatlandırmadan devam edecek. Kırsalda 13-20 metreküp olan ikinci kademe fiyatlandırma aralığı 13-30 metreküpe, 21 metreküp ve üzeri olan üçüncü kademe ise 31 metreküp ve üzeri olarak düzenlendi. Kırsaldaki ikinci kademinin 13-20’den, 13-30’a çıkarılmasıyla vatandaşlar ilave 10 metreküp suyu önceki fiyatlandırmaya göre daha ekonomik kullanmış olacak.

Fiyatlara güncelleme

Öte yandan BUSKİ, 1 Ekim 2023 tarihinden geçerli olmak üzere fiyat tarifesinde güncellemeye gitti. Buna göre konutlarda 0-12 metreküp olan birinci kademede suyun metreküp fiyatı 15,83 lira, 12 metreküp üzeri olan ikinci kademe ise 30,08 lira oldu. Ekim’den itibaren atık su ile birlikte ilk kademe, İzmir’de 28.81, Antalya’da 21.22, İstanbul’da 20,63 lira ve Bursa’da 19.79 lira olarak uygulanacak. Halen Ankara’da 19.14 lira olan birinci kademenin Ekim’de uygulanacak enflasyon farkı ile birlikte Bursa’nın üzerine çıkacak. Böylelikle bu yeni fiyat güncellemesine rağmen Bursa, Ekim ayında da ilk 5 Büyükşehir arasında en ekonomik suyun vatandaşlarla buluştuğu şehir olacak.