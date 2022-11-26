Bursa'da şüpheli çanta, ekipleri harekete geçirdi

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde bir banka şubesinin yanına bırakılan sırt çantası ekipleri harekete geçirdi. Bomba İmha Uzmanı tarafından kontrol edilen şüpheli çantadan çöp çıktı.

Olay, saat 08.00 sıralarında Orhangazi ilçesi Dervişbey Sokak üzerinde bulunan bir banka şubesinin yanında siyah bir sırt çantası gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, çantanın bulunduğu cadde ve otopark alanını trafiğe kapattı. Daha sonra Bursa Emniyet Müdürlüğü’ndeki bomba imha ekibine bilgi verildi. Bölgeye gelen uzman ekipler, çantayı kontrol etti ve çöp olduğu görüldü. Olay sonrasında cadde yeniden trafiğe açıldı.