Bursa'da şüpheli ölüm: 6 aylık bebek evde ölü bulundu

Bursa’da 6 aylık bebek evde ölü bulundu. 17 yaşındaki anne ve eşi çelişkili ifadelerinin ardından polis ekiplerince karakola götürülürken, olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Merkez Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi 16. Okul Sokak üzerinde 4 katlı bir binanın 2. katında oturan R.Ç.-D.Ç. çifti, 6 aylık bebekleri A.A.Ç.’nin tepki vermemesi üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekibi intikal ederken, sağlık görevlileri 6 aylık bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, 17 yaşındaki anne R.Ç. ile baba D.Ç.’nin çelişkili ifade vermesinin ardından ifadelerini almak üzere polis karakoluna götürdü.

Olay yeri inceleme ekiplerince cesedi incelenen 6 aylık A.A.Ç.’nin cansız bedeni, Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.