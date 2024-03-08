Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan tır devrildi

Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan tır devrildi. Devrilen tırın ve dorsesinin kaldırılmasıyla normal seyrine döndü.

Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan tır devrildi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Bursa’da sürücüsünün kontrolünden çıkan tır devrildi. Devrilen tırın ve dorsesinin kaldırılmasıyla normal seyrine döndü.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Ovaakça Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki tır sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken otoban gişelerinde bekleyen polisler kazaya müdahale etti. Tırın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normal akışına döndü.

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Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.