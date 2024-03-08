Bursa'da sürücüsüyle tartıştığı otobüsü 7 kilometre takip ederek önüne kırdı

Bursa'da halk otobüsü ile kamyonet sürücüsü yol verme meselesinden tartıştı. Öfkelenen kamyonet sürücüsü halk otobüsünü yaklaşık 7 kilometre boyunca takip ederek, önüne kırdı.

Bursa'da sürücüsüyle tartıştığı otobüsü 7 kilometre takip ederek önüne kırdı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Bursa’da halk otobüsü ile kamyonet sürücüsü yol verme meselesinden tartıştı. Öfkelenen kamyonet sürücüsü halk otobüsünü yaklaşık 7 kilometre boyunca takip ederek, önüne kırdı.

Merkez Osmangazi ilçesi Altıparmak Caddesi’nde halk otobüsü ile kamyonet sürücüsü arasında yol verme meselesinden tartışma yaşandı. Tartışma sonrası kamyonet sürücüsü halk otobüsünü yaklaşık 7 kilometre boyunca takip ederek, önüne kırdı. Halk otobüsünde bulunan yolcular yaşadıkları paniği cep telefonu ile kayıt altına aldı.

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