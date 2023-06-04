Bursa'da tadilat yapan şahıs spiralle bileğini yaraladı
Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Mezit Mahallesi'nde meydana gelen olayda evde tadilat yapan şahıs, bir anlık dikkatsizlik sonucu spiralle kolundan yaralandı.
Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Mezit Mahallesi’nde meydana gelen olayda evde tadilat yapan şahıs, bir anlık dikkatsizlik sonucu spiralle kolundan yaralandı.
Olay saat 23.00 sıralarında İnegöl’e bağlı kırsal Mezit Mahallesi’nde meydana geldi. Evinde tadilat için metal kesimi yapan Yahya A. (54) dikkatsizlik sonucu spiralle sağ bileğini yaraladı. Kanlar içinde kalan adam, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı. Tedavinin ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi.
Jandarma komutanlığı olayla alakalı soruşturma başlattı.