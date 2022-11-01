Bursa'da tamir için yola çıkan minibüs alev alev yandı

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde bir minibüs seyir halindeyken alev aldı. Sürücüsünün son anda yol kenarına çektiği minibüs bir anda alev topuna döndü. Yangın sonrasında minibüs küle dönerken, olayda ölen yada yaralanan olmadı.

Alınan bilgiye göre, olay saat 09.30 sıralarında Yalova-Orhangazi Karayolu Süpürgelik Mevkiinde meydana geldi. Yalova’nın Altınova ilçesinden Bursa’ya tamire götürülmek üzere yola çıkan Semih Gümüşalan (32) idaresindeki 77 EF 942 plakalı minibüs Yalova Orhangazi yolunda Süpürgelik mevkiinde bir anda motor bölümünden yanmaya başladı.

Emniyet şeridine çekti

Yangını farkeden minibüs sürücüsü Semih Gümüşalan aracı emniyet şeridine çekerek araçtan indi. Alevlerin bir anda büyüdüğü minibüs alev topuna dönerken yangına çevreden geçen araçlardaki yangın tüpleri ile müdahale edildi. Yangın nedeniyle olay yerine Orhangazi ve Yalova’dan itfaiye ekipleri sevkedildi. Minibüs itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, olayda ölen yada yaralanan olmaması sevindirdi. Jandarma, polis ve itfaiye ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.