Bursa'da tarihi çarşıda çıkan yangın havadan görüntülendi

Bursa’nın İnegöl ilçesi tarihi binaların bulunduğu çarşıda bulunan bir iş yerinde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, 3 tarihi binada maddi hasar meydana geldi. Yanan binan ise havadan görüntülendi.

Yangın, saat 12.30 sıralarında Cuma Mahallesi İshakpaşa Sokakta bulunan tarihi binalar arasında bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Kapalı Çarşı yakınında bulunan ve nikah organizasyonları üzerine hizmet veren iş yerinde, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede binayı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü. Yangın sonucu 3 tarihi binada hasar meydana geldiği öğrenildi. Öte yandan, yangının zarar verdiği binalar havadan görüntülendi.

Belediye Başkanı Alper Taban, yangın yerine gelerek incelemede bulundu. Taban, "Çarşı merkezimizde meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Çok şükür can kaybı ya da yaralımız yok. Allah beterinden esirgesin inşallah" dedi.