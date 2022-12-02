Bursa'da tarihi projeye gölge düşmeyecek

Bursa’da tarihi Ulu Cami ve Hanlar Bölgesi’nin önünün açılması için 39 binanın yıkımının ardından, yıkılan AVM’nin yerinde izinsiz inşai faaliyet başlaması kamuoyunun tepkilerine yol açtı. Büyükşehir Belediyesi, bu yapının durdurulması için iki kez tutanak tutarken, hukuki olarak da teşebbüste bulundu.

Proje çerçevesinde yıkılan Boyner Binası’nın olduğu yere yapılan imalatla ilgili olarak Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 2 kez tutanak tutularak, imalatın durdurulduğu ancak buna rağmen çalışmaların devam ettiği belirlendi. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı işbirliğiyle hayata geçirdiği Bursa Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Tasarım Projesi çerçevesinde, aralarında Zafer Plaza bünyesindeki Boyner Binasının da olduğu 39 binanın yıkımı tamamlanmıştı. Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan yarışma ile uygulama projesi belirlenirken, Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu tarafından da onaylanan proje ile alanın ayrıcalıklı bir meydan olarak düzenleneceği kamuoyuna duyurulmuştu.

Ancak yıkılan Boyner Binasının bulunduğu alanda Ekim ayı içinde başlayan çelik konstrüksiyon imalatların giderek yükselmesi kamuoyunun tepkilerine yol açtı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından 18 Ekim’de alanda yapılan incelemenin ardından tutarak tutulup, imalat durduruldu.

Üst katları yıkılan AVM’nin yıkım sonrası kalan alanlarının düzenlenmesi ve zemin altında kalan katlara giriş için yapılacak imalatları içeren projenin Koruma Kurulu’ndan onay alması gerekirken, onay süreci tamamlanmadan imalata izinsiz başlandığı tespit edildi. Büyükşehir ekipleri tarafından 24 Kasım’da yerinde yapılan ikinci incelemede imalatların durdurulmayıp, devam ettiği tespit edilince, yeniden tutanak tutuldu. İnşai faaliyetin durdurulması, izinsiz uygulamaların kaldırılması ve alanın onaylı projeye uygun hale getirilmesi için Büyükşehir Belediyesi tarafından hukuki süreç başlatıldı.

Projenin onay sürecinin tamamlanmaması, Koruma Kurulu Kararları ve Büyükşehir Belediyesi’nin izinsiz uygulamayı durdurmasına rağmen, imalatların durmadığı tespit edildi.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, alandaki tüm uygulamaların onaylı, Bursa Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Tasarım Projesi’ne uygun olarak gerçekleştirileceği, onaylı projelere aykırı hiçbir uygulamaya izin verilmeyeceği belirtildi.