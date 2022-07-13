SON
DAKİKA
İstanbul'da Süper Ay görsel şölen oluşturdu
Willian Arao Fenerbahçe için İstanbul'da
Bakan Kurum'dan ithal atık iddialarına yanıt
FIVB Kadınlar Milletler Ligi: Amerika: 2 - Sırbistan: 3
Maribor, Shakhtyor Soligorsk'u 2 golle geçti

Bursa'da tartıştığı eniştesini bıçakladı

Bursa'da ablasının kocasını bıçaklayarak olay yerinden kaçan şüpheli kısa süre sonra kıskıvrak yakalandı.

Bursa'da tartıştığı eniştesini bıçakladı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta

Bursa’da ablasının kocasını bıçaklayarak olay yerinden kaçan şüpheli kısa süre sonra kıskıvrak yakalandı.

Olay, 00.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Tayyareci Mehmet Ali Caddesi 5. Derya sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emirhan K. eniştesi olan Mehmet G. (30) ile henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Emirhan K. yanında bulundurduğu bıçak ile eniştesini çeşitli yerlerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Mehmet G.’ye olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Eniştesini bıçaklayan Emirhan K. ise olaydan kısa bir süre sonra kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

İHA
Editör

Bakmadan Geçme

Sahibinin elinden kaçan kurbanlık zor anlar yaşattı
Sahibinin elinden kaçan kurbanlık zor anlar yaşattı
Sayalar'da silahlar patladı! 1'i ağır 2 yaralı
Sayalar’da silahlar patladı! 1’i ağır 2 yaralı
Silivri'de Trafik polislerinden bilgilendirme uygulaması
Silivri’de Trafik polislerinden bilgilendirme uygulaması
Kaymakam Toğan'dan bayram mesajı
Kaymakam Toğan’dan bayram mesajı
Otobüste düşüp kemiği kırılan vatandaşa aynı otobüste şoförlük sözü verildi
Otobüste düşüp kemiği kırılan vatandaşa aynı otobüste şoförlük sözü verildi
Silivrili üreticiler çifte bayram sevinci yaşadı
Silivrili üreticiler çifte bayram sevinci yaşadı
Silivri Haber Ajansı, SHA, Silivri'nin ilk görüntülü haber sitesi

SHA Silivri Haber Ajansı

Google Play'den Hemen İndirin App Store'dan Hemen İndirin