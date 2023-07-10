Bursa'da tartıştığı kişiyi tabancayla yaralayan şahıs tutuklandı

Bursa’da alacak-verecek meselesi nedeniyle tartıştığı kişiyi tabancayla vurarak yaralayan şahıs tutuklandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 7 Temmuz’da Beyazıt Mahallesi 1. Cambaz Sokak’ta Muhammet Taşkesen’in (38) 4 kurşunla vurularak yaralandığı olayın şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin S.M. (51) olduğu belirlendi. Yapılan çalışmayla yakalanan S.M. gözaltına alındı. Cinayet Büro Amirliğinde ifadesi alınan S.M’nin alacak-verecek meselesi yüzünden Taşkesen ile tartıştığını ve daha sonra tabancayı ateşlediğini söylediği öğrenildi. S.M., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Taşkesen’in ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.