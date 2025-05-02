Bursa'da tehlikeli makas kamerada

Bursa'da seyir halinde olan sürücüleri hiçe sayarak makas atan lüks otomobil sürücüsü araç içi kamerasına yansıdı.

Bursa'da tehlikeli makas kamerada
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bursa’da seyir halinde olan sürücüleri hiçe sayarak makas atan lüks otomobil sürücüsü araç içi kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi İzmir Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen lüks otomobil, seyir halinde olan diğer araçları hiçe sayarak makas atmaya başladı. Tehlikeli anlar ise saniye saniye araç içi kamerasına yansıdı.

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Polis ekipleri görüntüler üzerine soruşturma başlattı.