Bursa'da tehlikeli taşımacılık kamerada

Bursa'da trafikteki tehlikeli taşımacılık başka bir sürücünün kamerasına yansıdı.

Bursa'da tehlikeli taşımacılık kamerada
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Bursa’da trafikteki tehlikeli taşımacılık başka bir sürücünün kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 APJ 388 plakalı kamyonet sürücüsü kasaya yüklediği devasa çuvallarla birlikte trafikte tehlikeli bir şekilde seyretti. Bir süre böyle giden kamyonet daha sonra ara sokaklara girerek gözden kayboldu.

Trafikteki tehlikeli taşımacılık ise başka bir sürücünün kamerasına yansıdı.

Bursa'da tehlikeli taşımacılık kamerada
Bursa'da tehlikeli taşımacılık kamerada