Bursa'da tehlikeli taşımacılık kamerada

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde trafikte tehlikeli taşımacılık yaşandı. Korku dolu anlar başka bir sürücünün kamerasına yansıdı.

Bursa'da tehlikeli taşımacılık kamerada
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde trafikte tehlikeli taşımacılık yaşandı. Korku dolu anlar başka bir sürücünün kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. İzmir Yolu Caddesi üzerinde açık kasalı kamyonetinin kasasına yüklediği devasa çuvallarla birlikte trafiğe çıkan sürücü adeta tehlike saçtı. Trafikteki diğer sürücülerin tepkisini çeken sürücü çuvalların araçtan kaymasıyla birlikte aracı yol kenarı yanaştırmaya başladı.

O anlar kameraya yansırken, kayda alan diğer sürücünün tepkisi de izleyenleri güldürdü