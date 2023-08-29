Bursa'da tehlikeli taşımacılık kamerada

Bursa’da trafiğe çıkan bir kamyonet sürücüsü, yüklediği aşırı yükle ne kendisini ne de başkasını düşündü. Tehlikeli taşımacılık ise kameralara yansıdı.

Bursa’nın Osmangazi ilçesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde seyir halinde olan 16 MB 829 plakalı kamyonetin sürücüsü, aracın kasasına yüklediği aşırı yükle trafiği tehlikeye atarken, İnönü Caddesi üzerinde 16 CVN 04 plakalı başka bir kamyonetin sürücüsü de aynı hatayı yaparak ne kendini ne de başkasını düşündü. O anlar trafikteki diğer sürücülerin kamerasına yansıdı.