Bursa'da tehlikeli taşımacılık kamerada

Bursa'da bir sürücünün aracının arkasına koyduğu ATV'yi tehlikeli şekilde taşırken ki anları başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bursa'da tehlikeli taşımacılık kamerada
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Bursa’da bir sürücünün aracının arkasına koyduğu ATV’yi tehlikeli şekilde taşırken ki anları başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Keles ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ATV’yi sürmeden başka bir yere götürmek isteyen sahibi ilginç ve tehlikeli bir yöntem denedi. ATV’yi aracının bagajına koyarak götürmek istedi. ATV nin ön tekerlekleri bagajın içinde kalırken arka tekerlekleri dışarıda kaldı. Araç sürücüsünün tehlike saçtığı o anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

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