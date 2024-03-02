Bursa'da tehlikeli taşımacılık kamerada

Bursa'nın İnegöl ilçesi Hamidiye mahallesinde sürücü otomobilinin üzerinde koltuk takımı taşıdı. O anlar amatör kameraya saniye saniye yansıdı.

Bursa'da tehlikeli taşımacılık kamerada
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Bursa’nın İnegöl ilçesi Hamidiye mahallesinde sürücü otomobilinin üzerinde koltuk takımı taşıdı. O anlar amatör kameraya saniye saniye yansıdı.

Olay, Hamidiye Mahallesi Anafartalar Caddesi üzerinde meydana geldi. Henüz ismi belirlenemeyen sürücü, aracının üzerine koyduğu koltuk takımını taşıdı. Sürücü hızla ilerlerken o anlar amatör kameraya yansıdı.

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