Bursa'da tehlikeli taşımacılık kameralarda

Bursa'da tehlikeli taşımacılık yapan otomobil cep telefon kamerasına yansıdı.

Bursa'da tehlikeli taşımacılık kameralarda
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Bursa’da tehlikeli taşımacılık yapan otomobil cep telefon kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Bursa-İzmir otoyolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otomobil sürücüsü taşıyacağı eşyayı otomobilin bagajına koyarak tehlikeli bir şekilde götürdü. Taşıdığı eşya düşmemesi içinde bir kişinin bagajda olduğu görülürken o anlar trafikteki başka bir sürücünün cep telefon kamerasına yansıdı.