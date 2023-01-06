Bursa'da tehlikeli taşımacılık kameralarda

Bursa’da tehlikeli taşımacılık yapan otomobil cep telefon kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Bursa-İzmir otoyolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otomobil sürücüsü taşıyacağı eşyayı otomobilin bagajına koyarak tehlikeli bir şekilde götürdü. Taşıdığı eşya düşmemesi içinde bir kişinin bagajda olduğu görülürken o anlar trafikteki başka bir sürücünün cep telefon kamerasına yansıdı.