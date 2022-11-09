Bursa'da tehlikeli taşımacılık

Bursa’da çekici üstündeki tehlikeli taşımacılık, trafikteki başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi İstanbul Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaza yapan otomobil çekiciye sığmayınca bir kısmı dışarıda kaldı. Buna aldırmayan çekici sürücüsü gideceği yere kadar otomobili böyle götürürken, o anlar trafikteki başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.