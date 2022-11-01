Bursa'da tehlikeli yolculuk

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kamyonetin arkasına tutunarak ilerleyen patenli öğrencinin trafikteki tehlikeli oyunu kameralara yansıdı.

Bursa'da tehlikeli yolculuk
Editör
EditörEditör
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Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir kamyonetin arkasına tutunarak ilerleyen patenli öğrencinin trafikteki tehlikeli oyunu kameralara yansıdı.

Süleymaniye Mahallesi Yeşilbursa Caddesi’nde kamyonetin arkasına tutunan patenli genç, hem trafiği hem de kendi canını hiçe saydı.

Seyir halindeki başka bir araç sürücüsü tarafından kayıt altına alınan görüntüler adeta "pes" dedirtti.

Bursa'da tehlikeli yolculuk
Bursa'da tehlikeli yolculuk
Bursa'da tehlikeli yolculuk
Bursa'da tehlikeli yolculuk