Bursa'da teknede yangın

Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir teknede yangın çıktı. O anlar saniye saniye amatör kameraya yansıdı.

Bursa'da teknede yangın
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Bursa’nın Mudanya ilçesinde bir teknede yangın çıktı. O anlar saniye saniye amatör kameraya yansıdı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Mudanya ilçesi Güzelyalı açıklarında Marmara Denizi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ‘Bitmeyen 16’ isimli tekne Marmara Denizi’ne açıldı. Bir süre sonra teknenin motor kısmında yangın çıktı. Teknedekilerin ihbarı üzerine bölgeye deniz polisleri yönlendirildi. Deniz polisleri, teknedeki 2 kişiyi kurtardı. Polis ekiplerince yangın büyümeden söndürülürken, tekne limana çekildi.

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