Bursa'da tekstil fabrikasında büyük yangın

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesinde bir tekstil fabrikasında yangın çıktı.

Bursa'da tekstil fabrikasında büyük yangın
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın

Bursa’nın merkez Nilüfer ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesinde bir tekstil fabrikasında yangın çıktı.

Bursa Nilüfer’deki Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) Karesi Tekstil’e ait fabrikada saat 20.00 sularında yangın çıktı. Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ait çok sayıda itfaiye ekibi ve OSB’ye ait itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. Yangın nedeniyle siyah dumanlar gökyüzünü kapladı. Yangını söndürme çalışmaları devam ederken, polis ekipleri de çevre güvenliği aldı.

Bursa'da tekstil fabrikasında büyük yangın
Bursa'da tekstil fabrikasında büyük yangın