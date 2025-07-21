Bursa'da tekstil fabrikasında büyük yangın

Bursa’da bir tekstil örme fabrikasında yaşanan yangın korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu. 10 itfaiye ekibi alevlere müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesi Veysel Karani Mahallesi’nde bir tekstil örme fabrikasının bahçe kısmında 12.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. Gökyüzünü kaplayan siyah duman bir çok noktadan görüldü. Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı 10 itfaiye ekibi bir çok noktadan olay yerine gelerek alevlere müdahale etti. Yangının fabrikanın önündeki kütük ve paletlerden kaynaklandığı kısa sürede fabrikaya da sıçradığı öğrenildi. Ancak itfaiyenin kısa sürede olay yerine gelmesiyle yangın yarım saat içerisinde kontrol altına alındı.

Polis ve itfaiye ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Mahalle sakinleri ve diğer fabrika sahipleri de yangın sebebiyle panik yaşadılar.