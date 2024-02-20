Bursa'da tepki çeken görüntü: Atı aracın arkasına bağlayıp koşturdu

Bursa'da bir sürücü atı aracının arkasına bağlayıp direksiyon başına geçti. Gaza basan sürücü kilometrelerce atı koştururken, durumu gören vatandaşlar tepki gösterip o anları kayda aldı.

Bursa'da tepki çeken görüntü: Atı aracın arkasına bağlayıp koşturdu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bursa’da bir sürücü atı aracının arkasına bağlayıp direksiyon başına geçti. Gaza basan sürücü kilometrelerce atı koştururken, durumu gören vatandaşlar tepki gösterip o anları kayda aldı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi’nde meydana geldi. Bir araç sürücüsü, atını götürmek için akıl almaz bir yönteme başvurdu. Atı ip ile araç arkasına bağlayan kişi, direksiyon başına geçip gaza bastı. Dakikalarca zavallı hayvanı koşturan sürücü, trafiği de tehlikeye düşürürken, durumu gören vatandaşlar ise tepki gösterdi. O anlar kameraya anbean yansıdı.

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