Bursa'da testerenin bıçağının boynunu kestiği işçi hayatını kaybetti
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kereste atölyesinde kesim yaparken daire testere bıçağının yerinden çıkıp boynuna isabet etmesiyle ağır yaralanan genç işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ölen işçinin bir gün önce işe girdiği öğrenildi.
Bursa’nın İnegöl ilçesinde kereste atölyesinde kesim yaparken daire testere bıçağının yerinden çıkıp boynuna isabet etmesiyle ağır yaralanan genç işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ölen işçinin bir gün önce işe girdiği öğrenildi.
Olay, dün saat 16.00 sıralarında kırsal Çeltikçi Mahallesi’nde faaliyet gösteren kereste atölyesinde meydana geldi. Daire testere ile kereste kesimi yapan Nidal Eldenden, bıçağın yerinden çıkarak boynunu kesmesiyle kanlar içerisinde yere yığıldı. Kanlar içinde yatan işçiyi gören işyeri çalışanları 112’ye haber verdi.
Yaralı işçi olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Ameliyatın ardından yoğun bakıma alınan Eldenden, gece 03.00 sıralarında hayatını kaybetti.
Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.