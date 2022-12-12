Bursa'da tır devrildi: 1 yaralı
Bursa'nın Kestel ilçesinde kontrolden çıkan tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Bursa’nın Kestel ilçesinde kontrolden çıkan tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Kaza, Bursa-Ankara karayolu üzerinde Kestel ilçesi Turanköy Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İnegöl’den Bursa’ya seyir eden Erhan Y. yönetimindeki 16 ZC 343 plakalı tır, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Karayolu trafiğe kapanırken, sürücü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla Kestel Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Devrilen tır yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.