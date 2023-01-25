Bursa'da TOKİ kura heyecanı...Salon doldu taştı

Bursa TOKİ kura çekimi heyecanı yaşandı. Kuraya giren binlerce vatandaş salonu doldurdu

Bursa’da 23-28 Ocak tarihleri arasında 8 bin 650 konut için kura çekilişi yapılacak. Karacabey, Nilüfer, Orhangazi, Gürsu, İnegöl, Kestel, Mustafakemalpaşa, Yenişehir, Büyükorhan, Harmancık, Keles, Orhaneli ilçelerinde yapılacak TOKİ konutlarının kuraları bölüm bölüm çekiliyor. Karacabey ilçesi kuraları çekilirken; bugün Nilüfer ve Orhangazi ilçesinde yapılacak konutlarla ilgili şanslılar belli oldu.

Nilüfer ilçesinde yapılacak bin 400 konut için 116 bin başvuru yapıldı. Merinos Osmangazi Salonunda yapılan kura çekimine vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Bursa 33. noter huzurundaki çekilişle hak sahipleri açıklandı. Orhangazi ilçesinde yapılacak 150 konut için ise 7552 kişi kuraya katıldı. Kuranın çekildiği salonda vatandaşlar meraklı gözlerle şansın kendilerine gülmesini bekledi.

Bursa’da bu heyecanı yaşamanın kendilerine gurur ve onur verdiğini ifade eden TOKİ Finansman Dairesi Başkanı Ayhan Karaca, "Bursa’da bu kadar yoğun müracaatın olması demek, bundan sonraki süreçte de TOKİ tarafından yoğun bir yatırımların yapılacağı anlamına gelir, Bursa halkımıza çok teşekkür ediyoruz. Bursa’da 8 bin 650 konuta 170 bin 979 başvuru oldu. Kuralara Nilüfer ilçesi ile devam ediyoruz. Geçtiğimiz Pazartesi başladık. Cuma’ya kadar devam edecek kura sonuçlarını herkes kendi E-devlet görebilecek. Kurada çıkmayan vatandaşlarımız hiç üzülmesin. Bunca yoğun talebin neticesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla yeni kampanyalarımız devam edecek. Onları beklemelerini tavsiye ediyorum. Kampanyayı başlattığımız tarihten itibaren müracaatların bitimine müteakip temellerini attık. Şu anda 30 bin konutun her gün üzerine koyarak proje çalışması devam ediyor. İhale süreçlerini başlattık. 2 yıl içinde 250 bin konutu vatandaşlarımıza teslim edeceğiz" dedi.