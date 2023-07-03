Bursa'da trafik kazası : 1 Yaralı
Bursa'nın Kestel ilçesi Bursa-Ankara karayolu üzeri Ümitalan mevkinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan araç şarampole uçtu sürücü yaralandı.
Bursa’nın Kestel ilçesi Bursa-Ankara karayolu üzeri Ümitalan mevkinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan araç şarampole uçtu; sürücü yaralandı.
Bursa’dan İnegöl’e seyir halindeki sürücü Mustafa V.(77) yönetimindeki 06 DS 2137 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Bariyeleri ezip geçen araç, ağaca çarparak durabildi. Kaza sonucu sürücü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla Kestel Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.