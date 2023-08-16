Bursa'da trafik kazası : 2 ölü 1 yaralı

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde seyir halindeki hafif ticari araç otomobile çarptı. Kaza sonucu otomobilde bulunan 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, hafif ticari aracın sürücüsü ise yaralandı.

Kaza, Bursa’nın Yenişehir ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 34 DLF 319 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü hızla seyir halindeyken, karşısına çıkan otomobile çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan araçlar metrelerce savrulurken, çevredekiler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkez’ine bildirirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan iki kişiyi sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerince kontrol edilen kişilerin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Hafif ticari aracın sürücüsü ise bölgedeki en yakın hastaneye sevk edildi.

Jandarma ve polisin olayla ilgili başlattığı tahkikat devam ediyor.