Bursa'da trafikte sinirler gergin...Yol verme yüzünden bıçak çekti

Bursa’da hafif ticari araç ve belediye otobüs sürücü arasında yol verme kavgası nedeniyle bıçaklı kavga çıktı. Kavga diğer sürücülerin araya girmesiyle son bulurken o anlar kameraya yansıdı. Başka bir olayda da park etme meselesi yüzünden gerginlik yaşandı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehrin en işlek noktalarından biri olan Çekirge Meydanı’nda otobüs ve hafif ticari araç sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken araç sürücü aracından indi. Bıçakların çekildiği kavga diğer sürücülerin araya girmesiyle son bulurken o anlar çevredeki bir vatandaşın kamerasına yansıdı.

Diğer bir kavga görüntüsü ise merkez Osmangazi ilçesi Gazcılar Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, dükkan sahibi ve apartmanda oturan vatandaş araç park etme meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken çevredekilerin araya girmesiyle son buldu.

O anlar cep telefon kamerasına yansıdı.