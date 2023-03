Bursa'da trafikteki tehlikeli taşımacılık kamerada

TAKİP ET

Bursa’da trafikte tehlikeli taşımacılık yapan sürücüler kameraya yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Mimarsinan Mahallesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendisinin ve trafikteki diğer sürücülerin canını tehlikeye atan sürücü, hafif ticari aracının her tarafına koltuk yükleyerek seyretti.

Diğer bir görüntü ise merkez Osmangazi ilçesi Kükürtlü Mahallesi’nde kaydedildi. Edinilen bilgiye göre, aldığı televizyonu hemen evine götürmek isteyen sürücü, sınırları zorladı. Sürücü, televizyonu otomobilin arka koltuğuna koyarak kapısı açık bir şekilde gideceği yere kadar götürdü.

Tehlikeli taşımalar trafikte an be an kaydedildi.