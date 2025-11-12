Bursa'da trafo yangını meyve kasalarına sıçradı

Bursa'da trafoda çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek yanında bulunan meyve kasalarının bulunduğu alana sıçradı. Alevler, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yusuf Eker
Yangın, merkez Yıldırım ilçesi Samanlı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafoda henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, trafonun hemen yanında bulunan meyve kasalarının bulunduğu alana da sıçradı.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı.