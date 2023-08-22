Bursa'da traktör altında kalan çiftçi hayatını kaybetti

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde traktör altında kalan çiftçi hayatını kaybetti.

Bursa'da traktör altında kalan çiftçi hayatını kaybetti
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Bursa’nın Yenişehir ilçesinde traktör altında kalan çiftçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay Subaşı köyünde meydana geldi. Yenişehir’e traktörü ile buğday satmaya giden Mehmet Özel (55), köy dönüşü traktörünü Subaşı köprüsü yakınlarında şarampole devirdi.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Traktör altında kalan ve ağır yaralanan Mehmet Özel, önce Yenişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Daha sonra Bursa’ya sevk edilen Özel hayatını kaybetti.

Mehmet Özel Subaşı köyünde toprağa verilecek