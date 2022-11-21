Bursa'da Türk işi otomobil kurtarma kamerada

Bursa'da arızalanarak yolda kalan otomobili başka bir otomobille tampon tampona iterek götürdüler. O anlar kameraya yansıdı.

Bursa'da Türk işi otomobil kurtarma kamerada
Editör
EditörEditör
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Bursa’da arızalanarak yolda kalan otomobili başka bir otomobille tampon tampona iterek götürdüler. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Mudanya Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arızalanarak yolda kalan bir otomobilin imdadına başka bir otomobil yetişti. Arızalanan otomobili, arkasından çarpa çarpa gideceği yere kadar götüren kişinin bu anları cep telefon kamerasına yansıdı.

Bursa'da Türk işi otomobil kurtarma kamerada
Bursa'da Türk işi otomobil kurtarma kamerada
Bursa'da Türk işi otomobil kurtarma kamerada