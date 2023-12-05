Bursa'da tutuklanan 81 yaşındaki adam hüngür hüngür ağladı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde eski eşinin nafakasını ödemeyi unutan 81 yaşındaki adam tutuklandı. Yaşlı adam cezaevine götürülürken hüngür hüngür ağladı.

Bursa'da tutuklanan 81 yaşındaki adam hüngür hüngür ağladı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde eski eşinin nafakasını ödemeyi unutan 81 yaşındaki adam tutuklandı. Yaşlı adam cezaevine götürülürken hüngür hüngür ağladı.

Züfrü Ş.(81), iddiaya göre eski eşinin nafakasını ödemeyi unuttu. Şikayet üzerine Jandarma komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan adam, adliyeye sevk edildi. Ödediğini söylemesi üzerine kayıtlara geçmediği öğrenilen adam, mahkemece tutuklandı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Tutuklanan adam, cezaevine götürülürken hüngür hüngür ağladı.