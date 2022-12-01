Bursa'da uçağın düşmeden önce kokpitten çekilen görüntüleri ortaya çıktı

Bursa'da iki yaşındaki tek motorlu uçağın düşmeden önce yolcu Burcu Sağlam tarafından kendisini ve çevreyi çektiği son görüntüleri ortaya çıktı.

Bursa'da uçağın düşmeden önce kokpitten çekilen görüntüleri ortaya çıktı
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Bursa’da iki yaşındaki tek motorlu uçağın düşmeden önce yolcu Burcu Sağlam tarafından kendisini ve çevreyi çektiği son görüntüleri ortaya çıktı.

Hava taşıtı, saat 15.01 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Ovaakça Doğalgaz Çevrim Santrali bahçesine düşmüş, olayda işadamı pilot Hakan Köksal (54) ve yanındaki güzellik uzmanı yolcu Burcu Sağlam (22) hayatını kaybetmişti. Uçak düşmeden önce Burcu Sağlam’ın kendisini ve çevreyi çektiği son görüntüsü ortaya çıktı.

Bursa'da uçağın düşmeden önce kokpitten çekilen görüntüleri ortaya çıktı
Bursa'da uçağın düşmeden önce kokpitten çekilen görüntüleri ortaya çıktı
Bursa'da uçağın düşmeden önce kokpitten çekilen görüntüleri ortaya çıktı
Bursa'da uçağın düşmeden önce kokpitten çekilen görüntüleri ortaya çıktı
Bursa'da uçağın düşmeden önce kokpitten çekilen görüntüleri ortaya çıktı