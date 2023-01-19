Bursa'da UFO'ya benzetilen mercek bulutlarla ilgili paylaşım

Bursa’da sabah saatlerinde görülen ve UFO’ya benzetilen mercek bulutlarla ilgili Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da paylaşım yaparak, olumsuz bir durumun olmadığına dikkat çekti.

Türkiye’nin gündemine oturan, Bursa’nın merkez ilçeleri başta olmak üzere sabah saatlerinde Uludağ’ın üzerinde UFO’ya benzeyen bulut, binlerce kişi tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da bulutlarla ilgili sosyal medya hesaplarından yaptığı gökyüzü fotoğraflı paylaşımda, "Merak etmeyin, ekiplerimiz görevlerinin başında. Herkese ışıl ışıl, mutlu günler dilerim" ifadelerine yer verdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinden edinilen bilgiye göre, mercek bulutları engebelerden kaynaklanan rüzgar dalgalanmalarının bir sonucu olarak meydana geliyor ve engebenin kuytu tarafında aşağı doğru hareketli türbülansın olduğunu gösteriyor. Orografik bir olayın sonucu olan ve UFO’yu andıran bulutun, fön rüzgarlarının bulunduğu her türlü coğrafi alanda görülme ihtimalinin yüksek olduğu belirtiliyor.