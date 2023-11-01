Bursa'da üniversite-sanayi iş birliğine yeni halka

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) ile Mert Yazılım ve Elektronik arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokol; bilimsel ve akademik çalışmalar, öğrencilere staj ve iş imkanı, teknik destek gibi pek çok imkânı barındırıyor.

Bursa Teknik Üniversitesi, öğrencilere verdiği eğitimi özel sektörle de güçlendirmek adına çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda; İşletmede Mesleki Eğitim Programı (İMEP), Sektör Kampüs’te Programı, BTÜ Konuşmalarının yanı sıra seminer ve konferanslar düzenleyerek özel sektörle iş birlikleri ve ortak çalışmalarını arttıran BTÜ, Mert Yazılım ve Elektronik firmasıyla da protokol imzaladı. Hazırlanan protokolü, BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar ve Mert Yazılım ve Elektronik Genel Müdürü İlhan Özdemir imzaladı. İmza törenine, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Beyhan Bayhan, Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç ve Prof. Dr. Sinan Uyanık ile Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Turgay Tugay Bilgin ve firma yetkilileri katıldı. Protokol imza töreninde konuşan Rektör Naci Çağlar, firmayla İMEP protokolü de bulunduğunu hatırlattı. İMEP’i çok önemsediklerini anlatan Çağlar, bu program ile tüm öğrencilere 4. sınıfa geldiklerinde sektörün öncü kurumlarında bir yarıyıl boyunca tam zamanlı çalışma fırsatı sunduklarını belirterek mezunların bu tecrübe ile kendi alanlarında rahatlıkla üst düzey firmalarda istihdam fırsatı bulduklarını söyledi.

“Teorik eğitimin yanında uygulamayı çok önemsiyoruz”

Mert Yazılım ve Elektronik ile süregelen iş birliğinin bu protokolle daha da kapsamlı hale geldiğini belirten Rektör Çağlar, üniversitede verilen teorik eğitimin sektörde uygulamaya dönüşmesine yönelik çalışmaları çok önemsediğini kaydetti. Mert Yazılım ve Elektronik’in alanında öncü bir firma olduğunun altını çizen Çağlar, “Bu protokol, Ar-Ge ile bilimsel projeler üretmemize ve öğrencilerimize hem istihdam hem bilgi-birikim katma adına çok faydalı olacak. Bursa bir sanayi şehri ve biz bu şehrin tek teknik üniversitesiyiz. O nedenle bu tür iş birlikleri çok önemli. Mert Yazılım ve Elektronik ile yaptığımız protokolle de çalışmalarımızı daha ileri noktalara taşımak istiyoruz” diye konuştu.

“Yapay zeka denilince akla BTÜ gelmeli”

BTÜ’nün robotik ve yapay zekâ kavramları ile bütünleşmesini istediklerini de kaydeden Çağlar, “Yapay zekâ denilince akıllara BTÜ gelsin istiyoruz. Bunun için de ilk olarak tüm öğrencilerimiz için ‘yapay zekâ dersini’ zorunlu yaparak işe başladık. Yakında Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ile ortaklaşa uluslararası kapsamda Yapay Zekâ ve Robotik sempozyumu düzenleyeceğiz. Bu alanda farklılık oluşturmak için özel sektörle iş birliğine açığız” ifadelerini kullandı.

“BTÜ’lü öğrenciler yarışmalarda farkını ortaya koyuyor”

BTÜ ile iş birliğine imza atmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Mert Yazılım ve Elektronik Genel Müdürü İlhan Özdemir ise ülkenin genç beyinlere ihtiyacı olduğunu kaydetti. Özdemir, Mert Yazılım ve Elektronik’in BTÜ öğrenci takımlarına sponsorluk desteği verdiğini ve öğrencilerin bünyelerindeki eğitimlerinden de faydalandığını söyledi. BTÜ akademisyenleri ve öğrencilerinin teknoloji ve yazılım konusunda çok güzel çalışmaları olduğunu kaydeden Özdemir, “Son olarak düzenlediğimiz NightWATCH Hackathonu’nda BTÜ yine farkını ortaya koydu. Yarışmaya katılan öğrencilerimiz hazırladığı projeleriyle ikinciliğe layık görüldü. Kendilerini tekrar tebrik ediyorum. Biz bu tür organizasyonlarla hem genç arkadaşlarla tanışıyoruz hem de proje yakalıyoruz” dedi.

BTÜ’nün yapay zekâ konusunda da çok doğru bir yol izlediğini kaydeden İlhan Özdemir, “Bursa’da ve Türkiye’de şu an ‘yapay zekâ’ başlığıyla anılan bir kurum yok. BTÜ’nün bu idealde ilerlemesi ve buna öncülük yapması çok değerli. Biz de firma olarak burada üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Bu vesileyle protokolümüzün hayırlı olmasını ve güzel çalışmalar ortaya çıkmasını diliyorum” şeklinde konuştu.