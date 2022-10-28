Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
Editör
EditörEditör
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Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın

Bursa’da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda, kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E. (35) ve H.G. (59) isimli şahısların İznik ilçesi Müşküle Mahallesi’nde saklandıklarını tespit eden ekipler, 2 farklı eve eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon sonucu 2 kişi gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama