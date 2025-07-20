Bursa'da uyuşturucu taciri suçüstü yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Narkotik Büro Amirliği ekipleri uyuşturucu taciri kadını suçüstü yakaladı.

Bursa'da uyuşturucu taciri suçüstü yakalandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde Narkotik Büro Amirliği ekipleri uyuşturucu taciri kadını suçüstü yakaladı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü İnegöl Büro Amirliği ekipleri şüphelendikleri kadını takibe aldılar. Takip sırasında şüpheli şahsın uyuşturucu satışı yaptığı tespit edildi. Ekipler şahsı yakalayıp arama yaptılar. Şüpheli Semra E.’nin (30) üzerinde 50 gram metanfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Şüpheli sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi. Şahıs mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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