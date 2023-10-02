Bursa'da uzayla dolu tarihi bir hafta

Bursa, uzay ve havacılıkla dolu tarihe geçecek önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) Türkiye’nin uzay ve havacılık temalı ilk interaktif eğitim merkezi GUHEM ile iş dünyası için referans eğitim merkezi olarak kente kazandırdığı Bursa Business School’un ev sahipliğinde 19 ülkeden 70 astronot ve kozmonot 5 gün boyunca Bursa’da buluştu.

Uzay Kaşifleri Derneği’nin (Association of Space Explorers- ASE) Planetary Congress’i için Bursa’ya gelen bilim insanları, dünyanın sayılı uzay ve havacılık merkezlerinden olan GUHEM’i ziyaret etti. ‘Bilim Buluşması’nda ise fiziki ve online olarak katılım sağlayan 60 bine yakın öğrenci astronot ve kozmonotların uzaydaki tecrübelerini dinledi.

Türkiye’nin uzay havacılık temalı ilk interaktif eğitim merkezi GUHEM, tarihe geçecek önemli bir etkinliğe imza attı. BTSO ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) iş birliğinde, Bursa Büyükşehir Belediyesi destekleriyle hayata geçirilen GUHEM, Uzay Kaşifleri Derneği’nin ASE’nin düzenlediği Planetary Congress’e ev sahipliği yaptı. 25 -29 Eylül tarihlerinde Bursa’da gerçekleşen kongrede uzayda yaptıkları çalışmalarla adını duyurmuş astronot ve kozmonotlar uzay farkındalığını artırmak için önemli çalışmalarda bulundu.

Kongrede, Artemis II göreviyle Ay yörüngesine gidecek aracın pilotu Amerikalı Victor Grover’dan, iki görevde uzayda toplamda 191 gün kalmış Çinli Junlong Fei’ye, uzayda 747 gün geçiren Rus Kozmonot Sergei Andeev’den, Kanada eski Genel Valisi Astronot Julie Payette’e kadar 19 ülkeden 70’in üzerinde astronotun yanı sıra uzay çalışmaları konusunda öncü isimler yer aldı. alanında dünyanın en prestijli isimlerini bir araya getiren etkinliğin teknik oturumları, BTSO tarafından hayata geçirilen iş dünyasının eğitim ve gelişim merkezi Bursa Business School Uludağ Kampüsü’nde gerçekleştirildi. 25 Eylül Pazartesi günü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın yanı sıra protokol ve bilim insanlarının katılımıyla açılışı yapılan kongreye ülkemiz ilk defa ev sahipliği yaptı.

Zirvede TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TUA Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Türksat CEO’su Hüseyin Ertok, Plan-S CEO’su Tugay Güzel, TÜBİTAK Uzay Enstitü Müdür Yardımcısı Alime Yıldırım ve Delta V Genel Müdürü Arif Karabeyoğlu gibi önemli isimler de teknik oturumlarda bilgi ve deneyimlerini paylaştı. Uzay ve havacılık alanında önemli isimlerin yer aldığı kongre Bursa’nın dünyaya tanıtılması açısından da önemli bir rol oynadı.

Türkiye’nin ilk uzay yolcuları Alper Gezeravcı ve Tuva Atasever etkinlikler çerçevesinde Türkiye’nin Gelecek Projeksiyonu oturumu çerçevesinde uzay meraklılarıyla buluştu. Ayrıca Yeni Uzay Ekonomisi ile Yer Yörüngesi ve Ötesinde Çalışmalar oturumlarında da Michael Lopez Alegria, Thomas Marshburn, Fei Junlong, John D. Olivas, Anton Shkaplerov, Denis Matveev ve Sergey Korsakov gibi dünyaca ünlü astronotlar yer aldı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında Bursa’da gerçekleştirilen bu büyük organizasyonun teması ise Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün “İstikbal Göklerdedir” sözünden yola çıkılarak belirlendi. Ülke açısından da tarihi bir kongre niteliğindeki eşsiz organizasyonda 5 gün boyunca uzayla ilgili yapılan teknik oturumların yanı sıra bilim ve toplum buluşmaları, seminerler, söyleşiler ve çevrimiçi platformlarda öğrenci buluşmaları gibi birçok etkinlik düzenlendi.

Astronot ve kozmonotlar Bursa programı çerçevesinde alanında dünyanın uzay temalı eğitim merkezlerinden olan GUHEM’i de ziyaret etti. İnteraktif düzenekleri ve uçuş simülatörlerini test eden astronotlar, GUHEM için, “Dünyada böyle bir merkez yok” ifadeleriyle hayranlıklarını dile getirdi. Bilim insanları GUHEM ziyaretinde öğrenciler ile de bir araya geldi.

Astronotlar ayrıca ‘Bilim-Toplum’ etkinlikleri çerçevesinde Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Osmangazi Salonu’nda vatandaşlar ve öğrenciler ile bir araya geldi. 2 saat süren organizasyonu bin 700 kişi fiziki, 60 bin kişi de online platformlardan takip etti. Programda astronot ve kozmonotlar uzay konusundaki bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

Etkinlikte BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, ASE’nin verdiği üst düzey ödüllerden olan Leonov Nişanı’nı Association of Space Explorers ASE Başkanı Reinhold Ewald’ın elinden aldı. Planetary Congress gelecek yıl Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da düzenlenecek. Etkinliğin kapanış töreninde NASA’nın ilk Türk mühendisi olan Bursalı İsmail Akbay da unutulmadı. İsmail Akbay anısına verilen ödülü Akbay’ın yeğeni Nazlı Varol aldı.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, 2013 yılında göreve geldiği günden bu yana uzay ve havacılık teknolojileri noktasında farkındalık oluşturmak amacıyla önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi. Dünyada uzay alanında büyük bir rekabet oluştuğunu ve Bursa iş dünyasının bu dönüşüm sürecini ıskalamaması için adımlar attıklarını ifade eden Burkay, bunun yanı sıra yeni nesilde de bu farkındalığın oluşmasını arzuladıklarını belirtti. ‘Türkiye’nin Gökmen’i Neden Bursa’dan Çıkmasın’ vizyonuyla başlattıkları çalışmaların en önemli çıktısının TÜBİTAK ortaklığı ve Bursa Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen GUHEM olduğunu ifade eden Burkay, merkezin uzay ve havacılık alanında nitelikli insan kaynağı yetiştirme misyonuyla çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti. Alanında Avrupa’nın en büyük uzay, havacılık ve deneyimleme merkezi olarak Bursa’da hayata geçen GUHEM’in uluslararası düzeyde ses getiren nitelikli organizasyonlarla da adından söz ettirdiğini dile getiren İbrahim Burkay, Planetary Congress gibi dev bir programın GUHEM’in bu çalışmaları sayesinde Bursa’ya kazandırıldığını söyledi.

Bugüne kadar çok az sayıda insanın uzay sınırını aşma şansına sahip olduğuna işaret eden BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay, “Bizim Bursa için hayallerimiz var. Uzay ve havacılık noktasında Bursa’nın yeni başarılara imza atacağına inanıyoruz. Dünyaca ünlü astronot ve kozmonotların Bursa’da olması da bu çabaların bir sonucu. Bilim insanları 5 gün boyunca GUHEM ve Bursa Business School organizasyonuyla Bursa’da bizlerle birlikte oldu. Uluslararası nitelikteki bu derneğin 39 yıldır farklı ülkelerde uzay çalışmaları hakkındaki yaptıkları zirvenin Bursa’da gerçekleştiriliyor olması, uzay çalışmaları hakkında deneyimleri ve yenilikçi çalışmaları değerlendirme fırsatı sundu. Bu zirve, gençlerimizin de uzay ve havacılık alanındaki farkındalıklarını artırmamız açısından büyük önem taşıyor. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında ‘İstikbal Göklerdedir’ ana temasıyla ev sahipliği yaptığımız kongre aynı zamanda kentimizin ve ülkemizin tanıtımına da önemli katkı sağladı” dedi.