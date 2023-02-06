Bursa'da vatandaşlar depremzedeler için yardıma koştu

Kahramanmaraş’ta yaşanan ve 10 ili vuran deprem için Bursa’da vatandaşlar AFAD merkezine akın etti. Depremzedeler için battaniye, gıda ve birçok malzeme tırlara dolduruldu.

Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Adıyaman ve Şanlıurfa’da meydana gelen deprem sonrasında tüm Türkiye yardıma koştu. Bursa’da da başta merkez olmak üzere ilçelerde yardım malzemeleri götürmek isteyen vatandaşlar AFAD merkezine koştular. Vatandaşlardan gelen giyim, battaniye, gıda gibi birçok malzeme depremzedelere götürülmek üzere tırlara yüklendi.