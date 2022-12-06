Bursa'da virajı alamayan sürücü, park halindeki otomobile böyle çarptı

Bursa’da virajı alamayan sürücü, park halindeki otomobile çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, virajı alamayan sürücü park halindeki bir otomobile çarptı. Kazada herhangi bir yaralanan kimse olmazken otomobillerde maddi hasar meydana geldi.

Kaza anı ise kameralara saniye saniye saniye yansıdı.