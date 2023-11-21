Bursa'da yabancı uyruklu şahsın öldürülmesiyle ilgili 5 kişi gözaltına alındı
Bursa Gemlik'te sabah saatlerinde meydana gelen cinayet olayına karıştığı belirlenen yabancı uyruklu 5 şüpheli, ilçe emniyet müdürlüğü asayiş bürosu ekiplerinin takibi sonrası yakalanarak gözaltına alındı.
Bursa Gemlik’te sabah saatlerinde meydana gelen cinayet olayına karıştığı belirlenen yabancı uyruklu 5 şüpheli, ilçe emniyet müdürlüğü asayiş bürosu ekiplerinin takibi sonrası yakalanarak gözaltına alındı.
Bursa’nın Gemlik ilçesinde yabancı uyruklu şahısların kaldığı apartman dairesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Ilıca Caddesi üzerinde bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. Yabancı uyruklu şahıslar arasında başlayan tartışma bir anda bıçaklı kavgaya dönüşünce, çıkan arbedede 3 kişi bıçaklandı. Ağır yaralanan bir kişi hayatını kaybederken, yaralı 2 kişi olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Aldığı bıçak darbeleri ile hayatını kaybeden ismi öğrenilemeyen şahsın cenazesi, nöbetçi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Cinayet olayına karıştıkları belirlenen zanlıları Bursa’da tespit ettikleri adreste yakalayan polis, 5 şüpheliyi gözaltına alarak, Gemlik’e getirdi.
Cinayetle alakalı soruşturma ilçe emniyet müdürlüğünde genişletilerek sürdürülüyor.