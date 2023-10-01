Bursa'da yağış bir anda etkisini gösterdi

Bursa'nın merkez ilçelerinde etkili olan şiddetli yağıştan dolayı rögarlar taştı, sokaklar göl oldu.

Bursa'da yağış bir anda etkisini gösterdi
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Bursa’nın merkez ilçelerinde etkili olan şiddetli yağıştan dolayı rögarlar taştı, sokaklar göl oldu.

Bursa’da etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti. Sabah saatlerinde başlayan yağış, etkisini arttırdı. Sağanak yağıştan dolayı rögarlar taştı, araçlar yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise ıslanmaktan kurtulamadı. Yoğun yağış sebebiyle hayati tehlike arz edecek herhangi bir durum yaşanmadı.